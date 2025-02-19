Производитель роботов из Германии открыл офис в Украине и стал резидентом "Дія.City"

Немецкий лидер по робототехнике ARX Robotics открыл офис в Украине и стал частью "Дія.City”.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

ARX Robotics приобрел мировую известность благодаря своим роботизированным технологиям.

Недавно разработанный GEREON RCS скоро будет поддерживать наших военных на фронте: он будет доставлять еду и боеприпасы, а также будет эвакуировать раненых, отмечает Федоров.

О резиденстве "Дія.Сіту"

Благодаря украинскому опыту в войне компания сможет усовершенствовать свои технологии, а обновленные разработки станут поддержкой для бойцов на фронте, отмечает Федоров.

Резидентство в "Дія.City" предоставит возможность компании:

работать по лучшим налоговым условиям;

привлекать украинских специалистов;

ускорить развитие производственных и научно-исследовательских мощностей.

В прошлом году компания получила финансирование НАТО для развития роботизированных технологий. Теперь она сможет масштабировать свой бизнес благодаря инструментам "Дія.City".

Украина должна стать центром инноваций для оборонных технологий, подобно Кремниевой долине. Мы продолжаем создавать самые лучшие условия для развития украинских инноваций.

Об ARX Robotics

ARX Robotics – стартап, основанный в 2022 году, специализирующийся на разработке автономных роботов. Компания производит модульные беспилотные наземные системы и датчики для военных и коммерческих приложений.

С момента своего основания ARX Robotics создала 12 различных роботов, размещенных в Германии и Украине. Работы компании уже находятся на вооружении и прошли испытания в вооруженных силах Германии, Австрии, Швейцарии и Венгрии.

Напомним, специальному налоговому пространству "Дія.City" уже 3 года. Он был создан буквально за две недели до начала полномасштабной войны, но, несмотря на все вызовы, демонстрирует устойчивость и эффективность в поддержке украинского технологического сектора. За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов.