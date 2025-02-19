Виробник роботів з Німеччини відкрив офіс в Україні та став резидентом "Дія.City"

Німецький лідер у робототехніці ARX Robotics відкрив офіс в Україні та став частиною "Дія.City”.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ARX Robotics здобув світову популярність завдяки своїм роботизованим технологіям.

Нещодавно розроблений GEREON RCS незабаром буде підтримувати наших військових на фронті: він доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених, зазначає Федоров.

Про резиденство "Дія.Сіту"

Завдяки українському досвіду у війні компанія зможе вдосконалити свої технології, а оновлені розробки стануть підтримкою для бійців на фронті, наголошує Федоров.

Резидентство в "Дія.City" надасть можливість компанії:

працювати за найкращими податковими умовами;

залучати українських спеціалістів;

прискорити розвиток виробничих і науково-дослідних потужностей.

Минулого року компанія отримала фінансування від НАТО для розвитку роботизованих технологій. Тепер вона зможе масштабувати свій бізнес завдяки інструментам "Дія.City".

Україна має стати центром інновацій для оборонних технологій, подібно до Кремнієвої долини. Ми продовжуємо створювати найкращі умови для розвитку українських інновацій.

Про ARX Robotics

ARX Robotics — стартап, заснований у 2022 році, який спеціалізується на розробці автономних роботів. Компанія виробляє модульні безпілотні наземні системи та датчики для військових і комерційних застосувань.

З моменту свого заснування ARX Robotics створила 12 різних роботів, які були розміщені в Німеччині та Україні. Роботи компанії вже перебувають на озброєнні та пройшли випробування в збройних силах Німеччини, Австрії, Швейцарії та Угорщини.

Нагадаємо, спеціальному податковому простору "Дія.City" вже 3 роки. Він був створений буквально за два тижні до початку повномасштабної війни, але попри всі виклики демонструє стійкість та ефективність у підтримці українського технологічного сектору. За три роки "Дія.City" об’єднала 1500 компаній та 100 тисяч ІТ-спеціалістів.