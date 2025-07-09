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Производство чугуна растет, а стали и проката снижается: итоги металлургической отрасли за полугодие 2025 года.

Производство чугуна
Производство чугуна растет / Depositphotos

По итогам первого полугодия 2025 украинская металлургическая отрасль демонстрирует смешанные результаты. В январе-июне было произведено 3,669 млн. тонн чугуна, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это стало единственным сегментом, где зафиксирован рост.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

В то же время выпуск стали за первые шесть месяцев года сократился на 4,9% и составил 3,683 млн. тонн. Падение в этом сегменте наблюдалось с марта: темпы снижения производства в апреле, мае и июне последовательно углублялись, в частности, в июне выпуск стали упал на 15,4% по сравнению с прошлым годом.

Также отрицательная динамика зафиксирована в производстве готового проката — за первое полугодие 2025 года произведено 3,07 млн. тонн, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Наибольший прирост в производстве чугуна был зафиксирован в апреле — +10,6% год к году, тогда как самые плохие результаты для стали пришлись на июнь — минус 15,4%.

Такие показатели свидетельствуют о структурных изменениях в отрасли, где часть производственных мощностей направляется на базовые виды продукции, в частности чугун, а производство стали и проката сокращается из-за внутренних и внешних факторов, в частности, проблемы с логистикой, энергообеспечением и конъюнктурой мирового рынка.

Ожидается, что дальнейшие результаты второго полугодия позволят оценить, является ли это временной тенденцией или более глубоким процессом трансформации в украинской металлургии.

Добавим, что в течение января-мая 2025 года в Украине росло производство чугуна, но снизились объемы стали и проката.

Автор:
Татьяна Гойденко