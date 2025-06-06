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Производство чугуна в Украине выросло почти на 6% за пять месяцев

металлургия
Производство чугуна в Украине выросло / Depositphotos

В январе-мае 2025 года в Украине выросло производство чугуна, но снизились объемы стали и проката.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

В январе-мае 2025 года украинские металлурги произвели:

  • чугуна — 3,01 млн тонн, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года;
  • стали — 3,06 млн. тонн, что составляет 97,5% от уровня прошлого года;
  • проката — 2,51 млн тонн, или 97,6% от показателей января-мая 2024 года.

Таким образом, рост продемонстрировал только производство чугуна, тогда как в сегментах стали и проката зафиксировано незначительное снижение.

Уменьшение объемов проката (-2,4%) и стали (-2,5%) может быть связано с колебаниями спроса, логистическими трудностями или энергетическими вызовами.

Добавим, что в январе-апреле 2025 украинские металлургические предприятия произвели 1982 тыс. тонн металлопроката – на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого количества на экспорт ушло 1234 тыс. тонн, или 62,3%, в то время как в 2024 году экспорт составил 66,8% (1318 тыс. тонн).

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в первом квартале 2025 года   украинские металлурги выплавили   1,70 млн. тонн чугуна, что на 7,16% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако, несмотря на рост объемов, страна опустилась с 21 на 23 место среди 71 государства, производящего сталь.

Автор:
Татьяна Гойденко