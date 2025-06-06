Виробництво чавуну в Україні зросло майже на 6% за п'ять місяців

У січні–травні 2025 року в Україні зросло виробництво чавуну, але знизилися обсяги сталі та прокату.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

У січні–травні 2025 року українські металурги виробили:

чавуну — 3,01 млн тонн, що на 5,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року;

сталі — 3,06 млн тонн, що становить 97,5% від рівня минулого року;

прокату — 2,51 млн тонн, або 97,6% від показників січня–травня 2024 року.

Таким чином, зростання продемонструвало лише виробництво чавуну, тоді як у сегментах сталі та прокату зафіксовано незначне зниження.

Зменшення обсягів прокату (-2,4%) та сталі (-2,5%) може бути пов’язане з коливаннями попиту, логістичними труднощами або енергетичними викликами.

Додамо, що у січні–квітні 2025 року українські металургійні підприємства виробили 1982 тис. тонн металопрокату — на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З цієї кількості на експорт пішло 1234 тис. тонн, або 62,3%, тоді як у 2024 році експорт становив 66,8% (1318 тис. тонн).

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), у першому кварталі 2025 року українські металурги виплавили 1,70 млн тонн чавуну, що на 7,16% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак попри зростання обсягів, країна опустилася з 21 на 23 місце серед 71 держави, що виробляють сталь.