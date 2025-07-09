Виробництво чавуну зростає, а сталі й прокату — знижується: підсумки металургійної галузі за півріччя 2025 року

За підсумками першого півріччя 2025 року українська металургійна галузь демонструє змішані результати. У січні–червні було вироблено 3,669 млн тонн чавуну, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це стало єдиним сегментом, де зафіксоване зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрметалургпром".

У той самий час випуск сталі за перші шість місяців року скоротився на 4,9% і склав 3,683 млн тонн. Падіння у цьому сегменті спостерігалося з березня: темпи зниження виробництва у квітні, травні та червні послідовно поглиблювались — зокрема, в червні випуск сталі впав на 15,4% порівняно з минулим роком.

Також негативна динаміка зафіксована у виробництві готового прокату — за перше півріччя 2025 року вироблено 3,07 млн тонн, що на 2,2% менше, ніж за той самий період 2024 року.

Найбільший приріст у виробництві чавуну було зафіксовано у квітні — +10,6% рік до року, тоді як найгірші результати для стали припали на червень — мінус 15,4%.

Такі показники свідчать про структурні зміни в галузі, де частина виробничих потужностей спрямовується на базові види продукції, зокрема чавун, а виробництво сталі й прокату скорочується через внутрішні й зовнішні фактори, зокрема проблеми з логістикою, енергозабезпеченням та кон’юнктурою світового ринку.

Очікується, що подальші результати другого півріччя дадуть змогу оцінити, чи є це тимчасовою тенденцією, чи більш глибоким процесом трансформації в українській металургії.

Додамо, що протягом січня–травня 2025 року в Україні зросло виробництво чавуну, але знизилися обсяги сталі та прокату.