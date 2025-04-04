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Прокуратура Киева требует вернуть новостройку городу из-за незаконной реконструкции кафе

прокуратура, суд
Самовольно построенную двухэтажку хотят передать в коммунальную собственность через суд.

Святошинская прокуратура обратилась в суд с иском на предприятие, которое незаконно построило здание на месте кафе. Прокуратура требует передать право собственности на новостройку Киевскому городскому совету и расторгнуть договор аренды земли.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Ход расследования

Получив в аренду земельный участок для обслуживания кафе, предприятие под видом реконструкции разрушило кафе и построило на его месте двухэтажное нежилое здание другого назначения.

Строительство прошло без необходимых разрешений и нарушением процедуры отвода земли для строительства.

Согласно положениям Гражданского кодекса, действия предприятия привели к прекращению его права собственности на уничтоженное здание кафе, а право собственности на новое самовольное здание должно быть признано за территориальной общиной Киева через Киевсовет.

Также договор аренды подлежит досрочному расторжению, а земельный участок должен быть возвращен владельцу.

Дело рассматривает суд.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от бизнесмена. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей

Автор:
Ольга Опенько