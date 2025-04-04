Прокуратура Києва вимагає повернути новобудову місту через незаконну реконструкцію кафе

Святошинська прокуратура звернулась до суду з позовом до підприємства, яке незаконно збудувало будівлю на місці кафе. Прокуратура вимагає передати право власності на новобудову Київській міській раді та розірвати договір оренди землі.

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Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Хід розслідування

Отримавши в оренду земельну ділянку для обслуговування кафе, підприємство під виглядом реконструкції зруйнувало кафе і побудувало на його місці двоповерхову нежитлову будівлю іншого призначення.

Будівництво відбулося без необхідних дозволів і порушенням процедури відведення землі для будівництва.

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, дії підприємства призвели до припинення його права власності на знищену будівлю кафе, а право власності на новозбудовану самочинну будівлю має бути визнано за територіальною громадою міста Києва через Київраду.

Також договір оренди підлягає достроковому розірванню, а земельна ділянка має бути повернута власнику.

Справу наразі розглядає суд.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінносте