Рада хочет установить размеры админсбора более чем на 170 самых популярных админуслуг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4380, устанавливающий единые правила и размеры административного сбора за предоставление госуслуг. За документ проголосовали 273 народных депутата.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ВРУ и депутата Павла Фролова.

Законопроект предусматривает четко определенные суммы админсбора более чем за 170 самых популярных услуг. Он также устанавливает общие подходы к тому, какие услуги должны быть платными, а какие бесплатными, а также порядок пересмотра стоимости и оплаты таких услуг.

Новая система призвана сделать финансирование Центров предоставления административных услуг (ЦНАП) более сбалансированным. В настоящее время большинство из них остаются убыточными для местных бюджетов.

"За большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например, 13,60 грн за регистрацию места жительства), или мизерные платежи (за регистрацию брака – госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" по 17 и 34 копейки и т.п.), или вообще являются безвозмездными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.п.)", - говорится в пояснительной записке к проекту закона, который был зарегистрирован еще в 2020 году.

Согласно документу, услуги в сфере социальной защиты, пенсионного обеспечения и для отдельных категорий лиц останутся безвозмездными.

В частности, это:

государственная регистрация рождения и смерти;

выдача первого паспорта гражданина Украины (в возрасте от 14 до 18 лет); оформление дипломатических и служебных паспортов;

оформление удостоверения беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите;

приобретение гражданства путем репатриации;

регистрация места жительства несовершеннолетних.

Также предусмотрена 25% скидка на админсбор для тех, кто заказывает услуги онлайн.

Размеры административного сбора будут пересматриваться не реже одного раза в три года по представлению Кабинета министров. Стоимость не должна превышать фактическую себестоимость предоставления услуги.

Принятие этого законопроекта направлено на повышение финансовой способности органов, предоставляющих админуслуги, и обеспечение их стабильной работы.

Добавим, правительство расширило список социальных услуг, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления административных услуг. В то же время, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".