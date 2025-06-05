Рада хоче встановити розміри адмінзбору на понад 170 найпопулярніших адмінпослуг

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4380, який встановлює єдині правила та розміри адміністративного збору за надання держпослуг. За документ проголосували 273 народні депутати.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ВРУ та нардепа Павла Фролова.

Законопроєкт передбачає чітко визначені суми адмінзбору на понад 170 найпопулярніших послуг. Він також встановлює загальні підходи до того, які послуги мають бути платними, а які — безкоштовними, а також порядок перегляду вартості та оплати таких послуг.

Нова система покликана зробити фінансування Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) більш збалансованим. Наразі більшість із них залишаються збитковими для місцевих бюджетів.

"За більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як-от, 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" по 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо)", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону, який було зареєстровано ще у 2020 році.

Згідно з документом, послуги у сферах соціального захисту, пенсійного забезпечення та для окремих категорій осіб залишаться безоплатними.

Зокрема, це:

державна реєстрація народження та смерті;

видача першого паспорта громадянина України (у віці від 14 до 18 років);оформлення дипломатичних та службових паспортів;

оформлення посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

набуття громадянства шляхом репатріації;

реєстрація місця проживання неповнолітніх.

Також передбачена 25% знижка на адмінзбір для тих, хто замовляє послуги онлайн.

Розміри адміністративного збору будуть переглядатися не рідше одного разу на три роки за поданням Кабінету міністрів. Зазначається, що вартість не повинна перевищувати фактичну собівартість надання послуги.

Ухвалення цього законопроєкту спрямоване на підвищення фінансової спроможності органів, що надають адмінпослуги, та забезпечення їхньої стабільної роботи.

Додамо, уряд розширив перелік соціальних послуг, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адміністративних послуг. Водночас ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".