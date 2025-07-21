Регулятор планирует изменить предельные цены на электроэнергию в вечерний пик

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовится пересмотреть верхние ценовые ограничения на рынке электроэнергии в пиковые часы. Решение может быть принято на ближайшем заседании НКРЭКУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ExPro.

Повышение прайс-кепов

В протоколе открытого обсуждения говорится, что Департамент энергорынка предлагает регулятору, принять решение о пересмотре предельных цен на трех сегментах рынка электроэнергии:

рынке "в сутки вперед" (РСП);

внутрисуточном рынке (ВСР);

и балансирующем рынке (БР).

Предложение предусматривает следующие изменения:

Для РСП и ВСР:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 - 5 600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 - 15 000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена - 10 грн/МВт·ч .

Для БР:

с 00:00 до 07:00 - 6 600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8 250 грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 - 16 000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт·ч .

Фактически изменения предусматривают повышение максимальных предельных цен только для вечернего периода с 17:00 до 23:00 — именно в это время украинская энергосистема нуждается в импорте электроэнергии.

Действующие и предложенные верхние прайс-кепы на РСП и ВСР в ОЭС Украины, грн/МВт*ч

Напомним, в течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт нового поколения. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.