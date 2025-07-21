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Регулятор планує змінити граничні ціни на електроенергію у вечірній пік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готується переглянути верхні цінові обмеження на ринку електроенергії у пікові години. Рішення може бути ухвалене на найближчому засіданні НКРЕКП.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.
Підвищення прайс-кепів
У протоколі відкритого обговорення зазначено, що Департамент енергоринку пропонує регулятору, ухвалити рішення щодо перегляду граничних цін на трьох сегментах ринку електроенергії:
- ринку "на добу наперед" (РДН);
- внутрішньодобовому ринку (ВДР);
- та балансуючому ринку (БР).
Пропозиція передбачає такі зміни:
Для РДН та ВДР:
- з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн/МВт·год;
- з 17:00 до 23:00 — 15 000 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт·год.
Для БР:
- з 00:00 до 07:00 — 6 600 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250 грн/МВт·год;
- з 17:00 до 23:00 — 16 000 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.
Фактично, зміни передбачають підвищення максимальних граничних цін лише для вечірнього періоду з 17:00 до 23:00 — саме в цей час українська енергосистема має найбільшу потребу в імпорті електроенергії.
Чинні та запропоновані верхні прайс-кепи на РДН та ВДР в ОЕС України, грн/МВт*год
Нагадаємо, протягом перших шести місяців 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей — 84 МВт вітрової енергетики, 101,4 МВт — сонячних електростанцій промислового типу, а ще 84 МВт — це СЕС, встановлені в приватних домогосподарствах.