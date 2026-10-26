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РФ атаковала агропредприятия Черниговщины: повреждено зернохранилище, ранены

ГСЧС
Российские дроны и ракеты атаковали Черниговщину

Российские войска атаковали несколько общин Черниговской области. Под ударами оказались агропредприятия и школа: уничтожено 700 тонн картофеля, загорелось зернохранилище, повреждены здания и оборудование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Российские войска в течение вчерашнего дня атаковали населенные пункты Черниговской области. Под ударами оказались сельскохозяйственные предприятия и школа. Имеются пострадавшие, повреждено имущество и уничтожены значительные запасы сельскохозяйственной продукции.

В Прилуччине российские военные ударили боеприпасом типа "бандероль" по агропредприятию. Попадание пришлось на ангар, в котором хранилось 70 тонн пшеницы и сои. В результате атаки обломочные ранения получил 33-летний мужчина.

Днем русские силы атаковали деревню Корюковской общины боеприпасами типа " молния". В здании местной школы повреждены окна, стены и потолок.

Еще один удар, на этот раз беспилотником типа " Гербер", пришелся на предприятие в селе Новгород-Северской общины. Там возник пожар в зернохранилище, где хранили тыквенные семена и пшеницу. В результате атаки пострадала 54-летняя женщина.

Кроме того, российские войска атаковали предприятие в одном из сел Минской общины. В результате удара уничтожено оборудование и 700 тонн картофеля.

Фото 2 — РФ атаковала агропредприятия Черниговщины: повреждено зернохранилище, ранены

Напомним, ранее российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Автор:
Ольга Опенько

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