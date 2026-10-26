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РФ атакувала агропідприємства Чернігівщини: пошкоджено зерносховище, є поранені

ДСНС
Російські дрони та ракети атакували Чернігівщину

Російські війська атакували кілька громад Чернігівської області. Під ударами опинилися агропідприємства та школа: знищено 700 тонн картоплі, загорілося зерносховище, пошкоджено будівлі й обладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДСНС.

Російські війська протягом учорашнього дня атакували населені пункти Чернігівської області. Під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства та школа. Є постраждалі, пошкоджено майно й знищено значні запаси сільськогосподарської продукції.

На Прилуччині російські військові вдарили боєприпасом типу "бандероль" по агропідприємству. Влучання припало на ангар, у якому зберігалося 70 тонн пшениці та сої. Унаслідок атаки уламкових поранень зазнав 33-річний чоловік.

Удень російські сили атакували село Корюківської громади боєприпасами типу "молнія". У будівлі місцевої школи пошкоджено вікна, стіни та стелю.

Ще один удар, цього разу безпілотником типу "гербера", припав на підприємство в селі Новгород-Сіверської громади. Там виникла пожежа в зерносховищі, де зберігали гарбузове насіння та пшеницю. Унаслідок атаки постраждала 54-річна жінка.

Крім того, російські війська атакували підприємство в одному із сіл Менської громади. Унаслідок удару знищено обладнання та 700 тонн картоплі.

Фото 2 — РФ атакувала агропідприємства Чернігівщини: пошкоджено зерносховище, є поранені

Нагадаємо, раніше російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення. 

Автор:
Ольга Опенько

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