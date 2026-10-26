РФ атакувала агропідприємства Чернігівщини: пошкоджено зерносховище, є поранені

Російські війська атакували кілька громад Чернігівської області. Під ударами опинилися агропідприємства та школа: знищено 700 тонн картоплі, загорілося зерносховище, пошкоджено будівлі й обладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДСНС.

Російські війська протягом учорашнього дня атакували населені пункти Чернігівської області. Під ударами опинилися сільськогосподарські підприємства та школа. Є постраждалі, пошкоджено майно й знищено значні запаси сільськогосподарської продукції.

На Прилуччині російські військові вдарили боєприпасом типу "бандероль" по агропідприємству. Влучання припало на ангар, у якому зберігалося 70 тонн пшениці та сої. Унаслідок атаки уламкових поранень зазнав 33-річний чоловік.

Удень російські сили атакували село Корюківської громади боєприпасами типу "молнія". У будівлі місцевої школи пошкоджено вікна, стіни та стелю.

Ще один удар, цього разу безпілотником типу "гербера", припав на підприємство в селі Новгород-Сіверської громади. Там виникла пожежа в зерносховищі, де зберігали гарбузове насіння та пшеницю. Унаслідок атаки постраждала 54-річна жінка.

Крім того, російські війська атакували підприємство в одному із сіл Менської громади. Унаслідок удару знищено обладнання та 700 тонн картоплі.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення.