Rheinmetall ожидает высоких продаж в 2025 году на фоне перевооружения Европы

Немецкий машиностроительный и вооруженный концерн Rheinmetall, являющийся основным бенефициаром масштабных инвестиций Европы в оборону, ожидает значительного роста продаж в 2025 году.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

"В Европе началась эпоха перевооружения, которая потребует от всех нас многого. Однако она также открывает перед нами перспективы роста Rheinmetall в ближайшие годы, которых мы никогда раньше не видели", — заявил генеральный директор Армин Паппергер.

Акции концерна 12 марта подскочили на 6,2% в середине дня, сделав Rheinmetall лидером роста в процентном отношении по германскому индексу DAX. Они выросли более чем вдвое за год до 1230 евро.

Rheinmetall ожидает, что продажи возрастут на 25–30% в этом году после того, как в 2024 году они составили чуть меньше 10 млрд евро, а операционная маржа составит 15,5%, что чуть выше прошлогодних 15,2%. Оборонный бизнес составляет 80% продаж компании.

Как отмечает информационное агентство, крупнейший производитель боеприпасов в Европе делает ставку на рост расходов европейских лидеров, поддерживающих Украину в войне против России.

Европейская комиссия хочет мобилизовать до 800 миллиардов евро на оборону, а вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет внести поправки в конституцию, чтобы обеспечить значительный скачок государственных заимствований для модернизации армии.

Компания Rheinmetall подсчитала, что увеличение целевого показателя расходов НАТО на оборону до 3,5% от валового внутреннего продукта принесет компании к 2030 году до 400 млрд евро.

"Мы пока не проделали достаточно работы, чтобы подтвердить эту точку зрения, но если она окажется верной, то Rheinmetall сможет значительно превзойти даже самые высокие ожидания инвесторов по своим продажам и EBITA в ближайшие пять лет", — сообщили аналитики JP Morgan.

Генеральный директор Паппергер уменьшил тот эффект, который могут произвести планы Германии по расходам на оборону, заявив, что пройдут месяцы, прежде чем контракты будут реализованы.

Компания Rheinmetall, которая планирует к 2027 году выйти на объем бизнеса в США в размере 2 миллиардов евро, борется за контракт на разработку преемника американской боевой машины пехоты Bradley.

Кроме того, в прошлом месяце компания Rheinmetall заявила, что намерена перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии в основном на производство оборонной техники, а Паппергер отметил, что вопрос о возможности перепрофилирования еще большего количества гражданских заводов остается открытым.

Напомним, цена акций немецкого производителя вооружений Rheinmetall выросла на 900% с момента полномасштабного вторжения России в Украину.