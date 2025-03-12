Rheinmetall очікує високих продажів у 2025 році на тлі переозброєння Європи

Німецький машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall, який є основним бенефіціаром масштабних інвестицій Європи в оборону, очікує значного зростання продажів у 2025 році.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

"У Європі почалася епоха переозброєння, яка вимагатиме від усіх нас багато чого. Однак вона також відкриває перед нами перспективи зростання Rheinmetall у найближчі роки, яких ми ніколи раніше не бачили", — заявив генеральний директор Армін Паппергер.

Акції концерну 12 березня підскочили на 6,2% у середині дня, зробивши Rheinmetall лідером зростання у відсотковому відношенні за німецьким індексом DAX. Вони зросли більш ніж удвічі за рік до 1230 євро.

Rheinmetall очікує, що продажі зростуть на 25–30% цього року після того, як у 2024 році вони склали трохи менше 10 млрд євро, а операційна маржа становитиме 15,5%, що трохи вище торішніх 15,2%. Оборонний бізнес складає 80% продажу компанії.

Як зазначає інформаційне агентство, найбільший виробник боєприпасів у Європі робить ставку на зростання витрат європейських лідерів, які підтримують Україну у війні проти Росії.

Європейська комісія хоче мобілізувати до 800 мільярдів євро на оборону, а ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче внести поправки до конституції, щоб забезпечити значний стрибок державних запозичень для модернізації армії.

Компанія Rheinmetall підрахувала, що збільшення цільового показника витрат НАТО на оборону до 3,5% від валового внутрішнього продукту принесе компанії до 2030 року до 400 млрд євро.

"Ми поки не проробили достатньо роботи, щоб підтвердити цю точку зору, але якщо вона виявиться вірною, то Rheinmetall зможе значно перевершити навіть найвищі очікування інвесторів за своїми продажами та EBITA в найближчі п'ять років", — повідомили аналітики JP Morgan.

Генеральний директор Паппергер применшив той ефект, який можуть зробити плани Німеччини щодо витрат на оборону, заявивши, що пройдуть місяці, перш ніж контракти будуть реалізовані.

Компанія Rheinmetall, яка планує до 2027 року вийти на обсяг бізнесу в США у розмірі 2 мільярдів євро, виборює контракт на розробку наступника американської бойової машини піхоти Bradley.

Крім того, минулого місяця компанія Rheinmetall заявила, що має намір перепрофілювати два своїх автомобільних заводи в Німеччині в основному на виробництво оборонної техніки, а Паппергер зазначив, що питання щодо можливості перепрофілювання ще більшої кількості цивільних заводів залишається відкритим.

Нагадаємо, ціна акцій німецького виробника озброєнь Rheinmetall зросла на 900% з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.