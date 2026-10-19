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Rheinmetall покупает верфь в Румынии для строительства кораблей: кто партнер и какова цена сделки
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и швейцарская судоходная компания MSC получили право приобрести румынскую верфь Mangalia за €138 млн ($155 млн). Предприятие будет использоваться для гражданского и военного судостроения. Завершить сделку планируют через несколько недель.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.
"Целью поглощения является создание производственной площадки двойного назначения, где можно будет параллельно развивать и осуществлять как гражданское, так и военное судостроение для внутреннего и международного рынков", - сообщили в компании.
Стоимость приобретения партнеры оплатит совместно. После завершения сделки Rheinmetall и MSC планируют модернизировать инфраструктуру и приспособить производственные мощности к будущим заказам.
Какие суда будут строить на верфи
Одной из главных задач предприятия станет строительство четырех судов по заказу правительства Румынии. Речь идет о двух патрульных судах длиной 96 метров и двух судах водолазной поддержки длиной 43 метра.
Верфь также планируется использовать для других военно-морских проектов в Юго-Восточной Европе.
Для совместной работы по гражданским и военным заказам территорию предприятия разделят на отдельные производственные сектора и зоны безопасности. Стоимость приобретения партнеры оплатит совместно.
Приобретение верфи должно расширить возможности германского концерна в производстве надводных военных судов и морских систем. Для MSC соглашение открывает возможность развивать площадку, которая будет работать также на гражданском рынке.
Напомним, в июле Rheinmetall получил от Украины контракт на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности калибра 155-мм на десятки миллионов евро.