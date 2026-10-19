Rheinmetall купує верф у Румунії для будівництва кораблів: хто партнер та яка ціна угоди

Німецький оборонний концерн Rheinmetall і швейцарська судноплавна компанія MSC отримали право придбати румунську верф Mangalia за €138 млн ($155 млн). Підприємство використовуватимуть для цивільного та військового суднобудування. Завершити угоду планують за кілька тижнів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

"Метою поглинання є створення виробничого майданчика подвійного призначення, де можна буде паралельно розвивати та здійснювати як цивільне, так і військове суднобудування для внутрішнього та міжнародного ринків", — повідомили у компанії.

Вартість придбання партнери сплатять спільно. Після завершення угоди Rheinmetall і MSC планують модернізувати інфраструктуру та пристосувати виробничі потужності до майбутніх замовлень.

Які судна будуватимуть на верфі

Одним із головних завдань підприємства стане будівництво чотирьох суден на замовлення уряду Румунії. Йдеться про два патрульні судна завдовжки 96 метрів і два судна водолазної підтримки завдовжки 43 метри.

Верф також планують використовувати для інших військово-морських проєктів у Південно-Східній Європі.

Для спільної роботи над цивільними та військовими замовленнями територію підприємства розділять на окремі виробничі сектори та зони безпеки. Вартість придбання партнери сплатять спільно.

Придбання верфі має розширити можливості німецького концерну у виробництві надводних військових суден і морських систем. Для MSC угода відкриває можливість розвивати майданчик, який працюватиме також на цивільний ринок.

Нагадаємо, у липні Rheinmetall отримав від України контракт на постачання артилерійських боєприпасів великої дальності калібру 155-мм на десятки мільйонів євро.