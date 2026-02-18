Rolls-Royce и Lamborghini: импорт авто, подпадающих под "налог на роскошь", обвалился втрое

504 автомобиля, подпадающих под "налог на роскошь", привезли в страну в 2025 году. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. 89% премиальных автомобилей составляют марки Porsche и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что в 2025 году в Украину было ввезено в 3,2 раза меньше авто, подпадающих от "налог на роскошь", чем в 2024 году.

Аналитики отмечают, что каждый второй автомобиль в списке "роскошных" - Porsche Taycan: 232 авто.

В целом Porsche стали лидером luxury-сегмента с дополнительным налогообложением: на авто этой марки приходится 64% от общего объема (321 ед.)

Еще четверть рынка заняли Mercedes-Benz из 126 автомобилей. На остальные премиальные марки вместе приходится 11% рынка: Audi (26 авто), Rolls-Royce (21 авто), Aston Martin (7 авто).

Аналитики обращают внимание, что из 21 Rolls-Royce, завезенных в Украину в прошлом году, 15 — электрическая модель Spectre, которая стоит около 600 тыс. долларов. Также в реестре есть 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Доминируют электромобили

В "Опендатаботе" сообщают, что в премиум-сегменте рынка авто доминируют электромобили: 65% импортированных роскошных автомобилей. Еще 18% – гибриды с возможностью использования электричества вместе с бензином или дизелем. А вот чисто бензиновые автомобили, лидеры общего импорта, оказались в хвосте перечня с 17%. На дизель приходятся только символические 0,4%.

География люксовых авто

По данным аналитиков, почти половина всех роскошных авто зарегистрирована в Киеве и области: 236 автомобилей. Еще 52 авто во Львовской области, 49 в Одесской области и 37 автомобилей на Днепропетровщине.

Преимущественно, машины luxury-сегмента оформлены на людей – 82% или 413 автомобилей. На балансе бизнеса всего 18% таких авто.

Стоит отметить, что под "налог на роскошь" попадают авто, стоимость которых превышает 3,2 млн грн, а возраст — менее 5 лет. Сумма налога за один такой автомобиль составляет 25 тысяч грн в год.