Rolls-Royce та Lamborghini: імпорт авто, що підпадають під "податок на розкіш" обвалився втричі

504 автомобілі, що підпадають під "податок на розкіш", привезли в країну у 2025 році. Це найнижчий показник за останні 5 років. 89% преміальних автівок становлять марки Porsche та Mercedes-Benz.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що у 2025 році в Україну було ввезено у 3,2 раза менше авто, , що підпадають від "податок на розкіш", ніж у 2024 році.

Аналітики зауважують, що кожен другий автомобіль у списку "розкішних" — Porsche Taycan: 232 авто.

Загалом Porsche стали лідером luxury-сегменту із додатковим оподаткуванням: на авто цієї марки припадає 64% від загального обсягу (321 од.)

Ще чверть ринку зайняли Mercedes-Benz із 126 авто. На решту преміальних марок разом припадає 11% ринку: Audi (26 авто), Rolls-Royce (21 авто), Aston Martin (7 авто).

Аналітики звертають увагу, що з 21 Rolls-Royce, які були завезені в Україну торік, 15 — електрична модель Spectre, яка коштує близько 600 тис. доларів. Також у реєстрі є 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Домінують електромобілі

В "Опендатабот" повідомляють, що у преміум-сегменті ринку авто домінують електромобілі: 65% імпортованих розкішних автівок. Ще 18% — гібриди з можливістю використання електрики разом із бензином або дизелем. А от чисто бензинові авто, лідери загального імпорту, опинились у хвості переліку із 17%. На дизель припадають лише символічні 0,4%.

Географія люксових авто

За даними аналітиків, майже половину всіх розкішних авто зареєстровано у Києві та області: 236 автівок. Ще 52 авто на Львівщині, 49 на Одещині та 37 автівок на Дніпропетровщині.

Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей — 82% або 413 автомобілів. На балансі бізнесу лише 18% таких авто.

Варто зазначити, що під "податок на розкіш" потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн, а вік — менший за 5 років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тисяч грн на рік.