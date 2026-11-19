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Roshen открыл третий фирменный магазин в ЕС: где именно появилась новая точка
Украинская кондитерская корпорация Roshen открыла свой третий фирменный магазин в столице Румынии – Бухаресте. Новая торговая точка заработала в местном торговом центре Bucur Obor.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.
"Мы продолжаем расширять нашу международную розничную сеть – еще один магазин Roshen открывает свои двери в Бухаресте. Развитие сети фирменных магазинов является важной составляющей укрепления присутствия нашего бренда на международных рынках", – говорится в сообщении.
Выход розничной сети Roshen на рынок Румынии начался осенью 2025 года – тогда корпорация открыла свой первый магазин в центре Бухареста недалеко от Дворца Парламента.
Эта локация стала первым официальным представительством компании в странах Евросоюза. Вторую фирменную точку в центральной части румынской столицы открыли в апреле 2026 года.
Кроме развития офлайн-розницы в ЕС, украинский производитель активно осваивает глобальные онлайн-площадки и новые регионы:
- в апреле 2026 года в корпорации заявили о подготовке к выходу на рынок Великобритании;
- в августе продукция бренда появилась на маркетплейсе Amazon в Саудовской Аравии;
- В ноябре компания запустила продажи через крупнейшие американские платформы Amazon и Walmart в США.
О Roshen
Кондитерская корпорация Roshen была основана в 1996 году и специализируется на производстве шоколада, конфет, карамели, печенья, вафель, тортов и других сладостей. Ассортимент компании насчитывает около 320 наименований продукции, а ежегодные объемы производства составляют ориентировочно 300 тыс. тонн.
В производственную структуру корпорации входят Киевская и Кременчугская кондитерские фабрики, два предприятия в Виннице, Винницкий молочный завод и Бисквитный комплекс в Борисполе. Кроме того, компания имеет производственные мощности в Литве и Венгрии.
Продукция Roshen представлена в 57 странах мира, в том числе на рынках Европы, Северной Америки и Азии. В то же время, производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России корпорация прекратила 1 апреля 2017 года.
Напомним, ранее в этом году сообщалось, что украинская кондитерская корпорация Roshen начинает экспансию на рынок Великобритании. Компания оценивает потенциал британского рынка сладостей более чем в 5 млрд фунтов стерлингов и уже начала переговоры с местными торговыми сетями.