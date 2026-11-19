Украинская кондитерская корпорация Roshen открыла свой третий фирменный магазин в столице Румынии – Бухаресте. Новая торговая точка заработала в местном торговом центре Bucur Obor.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

"Мы продолжаем расширять нашу международную розничную сеть – еще один магазин Roshen открывает свои двери в Бухаресте. Развитие сети фирменных магазинов является важной составляющей укрепления присутствия нашего бренда на международных рынках", – говорится в сообщении.

Выход розничной сети Roshen на рынок Румынии начался осенью 2025 года – тогда корпорация открыла свой первый магазин в центре Бухареста недалеко от Дворца Парламента.

Эта локация стала первым официальным представительством компании в странах Евросоюза. Вторую фирменную точку в центральной части румынской столицы открыли в апреле 2026 года.

Кроме развития офлайн-розницы в ЕС, украинский производитель активно осваивает глобальные онлайн-площадки и новые регионы:

в апреле 2026 года в корпорации заявили о подготовке к выходу на рынок Великобритании;

в августе продукция бренда появилась на маркетплейсе Amazon в Саудовской Аравии;

В ноябре компания запустила продажи через крупнейшие американские платформы Amazon и Walmart в США.

О Roshen

Кондитерская корпорация Roshen была основана в 1996 году и специализируется на производстве шоколада, конфет, карамели, печенья, вафель, тортов и других сладостей. Ассортимент компании насчитывает около 320 наименований продукции, а ежегодные объемы производства составляют ориентировочно 300 тыс. тонн.

В производственную структуру корпорации входят Киевская и Кременчугская кондитерские фабрики, два предприятия в Виннице, Винницкий молочный завод и Бисквитный комплекс в Борисполе. Кроме того, компания имеет производственные мощности в Литве и Венгрии.

Продукция Roshen представлена в 57 странах мира, в том числе на рынках Европы, Северной Америки и Азии. В то же время, производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России корпорация прекратила 1 апреля 2017 года.

Напомним, ранее в этом году сообщалось, что украинская кондитерская корпорация Roshen начинает экспансию на рынок Великобритании. Компания оценивает потенциал британского рынка сладостей более чем в 5 млрд фунтов стерлингов и уже начала переговоры с местными торговыми сетями.