Українська кондитерська корпорація Roshen відкрила свій третій фірмовий магазин у столиці Румунії — Бухаресті. Нова торгова точка запрацювала у місцевому торговельному центрі Bucur Obor.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

"Ми продовжуємо розширювати нашу міжнародну роздрібну мережу – ще один магазин Roshen відкриває свої двері у Бухаресті. Розвиток мережі фірмових магазинів є важливою складовою зміцнення присутності нашого бренду на міжнародних ринках", – йдеться у повідомленні.

Вихід роздрібної мережі Roshen на ринок Румунії розпочався восени 2025 року — тоді корпорація відкрила свій перший магазин у центрі Бухареста неподалік Палацу Парламенту.

Ця локація стала першим офіційним представництвом компанії в країнах Євросоюзу. Другу фірмову точку в центральній частині румунської столиці відкрили у квітні 2026 року.

Окрім розвитку офлайн-роздробу в ЄС, український виробник активно освоює глобальні онлайн-майданчики та нові регіони:

у квітні 2026 року в корпорації заявили про підготовку до виходу на ринок Великої Британії;

у серпні продукція бренду з'явилася на маркетплейсі Amazon у Саудівській Аравії;

у листопаді компанія запустила продажі через найбільші американські платформи Amazon та Walmart у США.

Про Roshen

Кондитерська корпорація Roshen була заснована у 1996 році та спеціалізується на виробництві шоколаду, цукерок, карамелі, печива, вафель, тортів та інших солодощів. Асортимент компанії налічує близько 320 найменувань продукції, а щорічні обсяги виробництва становлять орієнтовно 300 тис. тонн.

До виробничої структури корпорації входять Київська та Кременчуцька кондитерські фабрики, два підприємства у Вінниці, Вінницький молочний завод і Бісквітний комплекс у Борисполі. Крім того, компанія має виробничі потужності у Литві та Угорщині.

Продукція Roshen представлена у 57 країнах світу, зокрема на ринках Європи, Північної Америки та Азії. Водночас виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики в Росії корпорація припинила 1 квітня 2017 року.

Нагадаємо, раніше цього року повідомлялось, що українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Великої Британії. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 млрд фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.