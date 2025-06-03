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Российская авиабомба разрушила элеватор компании Prometey: охранники чудом выжили

Prometey
Элеватор разрушен критически, большинство сооружений не подлежат восстановлению/Prometey

Вечером 1 июня 2025 года один из элеваторов агрохолдинга Prometey был полностью уничтожен в результате авиаудара российской управляемой авиабомбой (КАБ).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что в момент взрыва на объекте находились охранники. Оба чудом выжили: одного из них отбросило взрывной волной, другой не пострадал. Сам элеватор разрушен критически, большинство построек не подлежат восстановлению.

Это уже не первый случай разрушения инфраструктуры компании. Общие потери Prometey с начала полномасштабного вторжения превысили 1,68 млрд грн, что включает прямые убытки, потерю инфраструктуры и материальных ресурсов.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на значительные разрушения и колоссальные потери, компания Prometey продолжает работать.

Напомним, в ночь на 30 мая также в результате атаки вражеских дронов-камикадзе по Измаилу в Одесской области были разрушены депо и отделение "Новой почты ". Ни один из работников компании не пострадал.

Автор:
Татьяна Бессараб