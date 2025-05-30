Российские "Шахеды" атаковали Харьковское троллейбусное депо: двое раненых

Ночью 30 мая Харьков снова оказался под вражеским ударом. Восемь ударных беспилотников типа "Шахед" атаковали один из троллейбусных депо города, где на момент обстрела проводились ремонтные и обслуживающие работы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова.

"Сегодня Харьков подвергся очередной атаке: враг выпустил 8 "шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы. В итоге – пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь" — отметил мэр.

По его словам, большинство транспорта заранее рассредоточили по городу – именно это спасло от больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.

"Это троллейбусы, которые обслуживались технически или находились на мойке, потому что мы мы моем троллейбусы для того, чтобы они выходили на маршрут чистыми. Есть троллейбусы, которые пострадали очень серьезно, их пять. Кроме этого, один полностью сгорел и несколько троллейбусов имеют незначительные повреждения, в основном - выбиты окна", - рассказал Игорь Терехов в комментарии Суспільному.

Несмотря на это, городская транспортная система продолжает работать. Харьковчане по-прежнему пользуются бесплатным транспортом.

Напомним, в ночь на 30 мая также в результате атаки вражеских дронов-камикадзе по Измаилу в Одесской области были разрушены депо и отделение "Новой почты ". Ни один из работников компании не пострадал.