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Російські "Шахеди" атакували Харківське тролейбусне депо: двоє поранених

Харківське тролейбусне депо
Харківське тролейбусне депо/Telegram Ігоря Терехова.

Уночі 30 травня Харків знову опинився під ворожим ударом. Вісім ударних безпілотників типу "Шахед" атакували одне з тролейбусних депо міста, де на момент обстрілу проводилися ремонтні та обслуговувальні роботи. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова.

"Сьогодні Харків зазнав чергової атаки: ворог випустив 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси. У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога" - зазначив мер.

Фото 2 — Російські "Шахеди" атакували Харківське тролейбусне депо: двоє поранених

За його словами, більшість транспорту завчасно розосередили по місту – саме це врятувало від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень. 

Фото 3 — Російські "Шахеди" атакували Харківське тролейбусне депо: двоє поранених

"Це тролейбуси, які обслуговувалися технічно чи перебували на мийці, бо ми миємо тролейбуси для того, щоб вони виходили на маршрут чистими. Є тролейбуси, які постраждали дуже серйозно, їх п'ять. Крім цього, один вщент згорів і декілька тролейбусів мають незначні пошкодження, в основному — вибито вікна", — розповів Ігор Терехов в коментарі Суспільному.

Фото 4 — Російські "Шахеди" атакували Харківське тролейбусне депо: двоє поранених

Попри це міська транспортна система продовжує працювати. Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня також внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”. Жоден із працівників компанії не постраждав.

Автор:
Тетяна Бесараб