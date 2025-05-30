Російські "Шахеди" атакували Харківське тролейбусне депо: двоє поранених

Уночі 30 травня Харків знову опинився під ворожим ударом. Вісім ударних безпілотників типу "Шахед" атакували одне з тролейбусних депо міста, де на момент обстрілу проводилися ремонтні та обслуговувальні роботи. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера міста Ігоря Терехова.

"Сьогодні Харків зазнав чергової атаки: ворог випустив 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси. У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога" - зазначив мер.

За його словами, більшість транспорту завчасно розосередили по місту – саме це врятувало від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

"Це тролейбуси, які обслуговувалися технічно чи перебували на мийці, бо ми миємо тролейбуси для того, щоб вони виходили на маршрут чистими. Є тролейбуси, які постраждали дуже серйозно, їх п'ять. Крім цього, один вщент згорів і декілька тролейбусів мають незначні пошкодження, в основному — вибито вікна", — розповів Ігор Терехов в коментарі Суспільному.

Попри це міська транспортна система продовжує працювати. Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня також внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”. Жоден із працівників компанії не постраждав.