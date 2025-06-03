Російська авіабомба зруйнувала елеватор компанії Prometey: охоронці дивом вижили

Ввечері 1 червня 2025 року один із елеваторів агрохолдингу Prometey був повністю знищений внаслідок авіаудару російською керованою авіабомбою (КАБ).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Повідомляється, що на момент вибуху на об'єкті перебували охоронці. Обидва дивом вижили: одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Сам елеватор зруйнований критично, більшість споруд не підлягають відновленню.

Це вже не перший випадок руйнування інфраструктури компанії. Загальні втрати Prometey з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,68 млрд грн, що включає прямі збитки, втрату інфраструктури та матеріальних ресурсів.

У пресслужбі зазначили, що попри значні руйнування та колосальні втрати, компанія Prometey продовжує працювати.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня також внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”. Жоден із працівників компанії не постраждав.