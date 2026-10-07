Российская ракета попала в Киевский картонно-бумажный комбинат: производство полностью остановлено

7 октября Киевский картонно-бумажный комбинат (ККПК, город Обухов Киевской области) подвергся очередной ракетной атаке со стороны РФ. В результате обстрела производство полностью остановлено, сообщает пресс-служба предприятия.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По данным компании, это уже третья вражеская атака на комбинат за последние полгода.

В результате попаданий серьезные разрушения получили производственные и складские помещения, повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

Мощные взрывы вызвали пожары, тушение которых продолжается — на месте работают подразделения ГСЧС.

Несмотря на значительный материальный ущерб, в компании подчеркнули, что среди персонала нет пострадавших благодаря соблюдению инструкций безопасности.

Напомним, первый обстрел КПК 14 марта привел к разрушению промышленных и административных сооружений, мощностей и коммуникаций. Владелец предприятия Хайнц Циннер выделил средства на восстановление. Второй раз комбинат подвергся атаке от враждебных БпЛА 3 апреля.

О комбинате

ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" - группа компаний, осуществляющая полный цикл переработки вторсырья и выпуска готовой продукции. Одно из самых крупных представительств целлюлозно-бумажного бизнеса в Европе.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

картонное производство – выпуск упаковочного и тарного картона объемом 240 тыс. тонн в год;

бумажное производство – изготовление бумаги-основы и гигиенических изделий мощностью 70 тыс. тонн в год;

завод гофротары – производство упаковки объемом 355 млн кв. м в год;

заготовка сырья – сбор макулатуры для последующей переработки.

Основным предприятием группы является Киевский картонно-бумажный комбинат. К сети заготовительных подразделений относятся: ООО "Вторресурсы ККПК", ООО "Вторресурсы Запад", ООО "Вторресурсы Восток", ООО "Днепровторма", ООО "ОВЗП Херсонвторресурсы".

Деятельность компании интегрирована в европейский рынок упаковочных материалов и основывается на использовании оборудования ведущих фирм Европы.