Російська ракета влучила в Київський картонно-паперовий комбінат: виробництво повністю зупинено

7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК, місто Обухів Київської області) зазнав чергової ракетної атаки з боку РФ. Унаслідок обстрілу виробництво повністю зупинено, повідомляє пресслужба підприємства.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба підприємства.

За даними компанії, це вже третя ворожа атака на комбінат за останні пів року.

В результаті влучань серйозних руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення, пошкоджено обладнання та інженерні комунікації.

Потужні вибухи спричинили пожежі, гасіння яких наразі триває — на місці працюють підрозділи ДСНС.

Попри значні матеріальні збитки, у компанії наголосили, що серед персоналу немає постраждалих завдяки дотриманню безпекових інструкцій.

Нагадаємо, перший обстріл КПК 14 березня призвів до руйнування промислових та адміністративних споруд, потужностей та комунікацій. Власник підприємства Хайнц Ціннер виділив кошти на відновлення. Вдруге комбінат зазнав атаки від ворожих БпЛА 3 квітня.

Про комбінат

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" — група компаній, що здійснює повний цикл переробки вторинної сировини та випуску готової продукції. Одне з найбільших представництв целюлозно-паперового бізнесу в Європі.

Підприємство провадить наступні види діяльності:

картонне виробництво — випуск пакувального та тарного картону обсягом 240 тис. тонн на рік;

паперове виробництво — виготовлення паперу-основи та гігієнічних виробів потужністю 70 тис. тонн на рік;

завод гофротари — виробництво упаковки обсягом 355 млн кв. м на рік;

заготівля сировини — збір макулатури для подальшої переробки.

Основним підприємством групи є Київський картонно-паперовий комбінат. До мережі заготівельних підрозділів належать: ТОВ "Вторресурси ККПК", ТОВ "Вторресурси Захід", ТОВ "Вторресурси Схід", ТОВ "Дніпровторма", ТОВ "ОВЗП Херсонвторресурси".

Діяльність компанії інтегрована у європейський ринок пакувальних матеріалів та базується на використанні обладнання провідних фірм Європи.