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Российские дроны атаковали в Сумах выпекавший паски хлебозавод, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)
Российские войска утром 18 апреля атаковали тремя беспилотниками хлебозавод в городе Сумы, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.
В результате удара произошло частичное разрушение здания объекта гражданской инфраструктуры (хлебзавода).
В ходе аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего. В результате вражеской атаки погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию. 55-летняя работница предприятия получила ранения.
Специалисты ГСЧС также провели обследование территории на наличие других разрушений и возможных опасных остатков.
Глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник уточнил, что российский дрон-камикадзе ударил по кондитерскому цеху, повреждения получило производство пасок. Погибшим является предприниматель, приехавший за продукцией.
Напомним, 11 марта российский беспилотник попал в складские помещения логистической компании Delivery в Сумах. Это уже третья атака на этот объект за последнее время.