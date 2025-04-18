Российские дроны атаковали в Сумах выпекавший паски хлебозавод, один человек погиб (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска утром 18 апреля атаковали тремя беспилотниками хлебозавод в городе Сумы, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Сумской области.

В результате удара произошло частичное разрушение здания объекта гражданской инфраструктуры (хлебзавода).

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего. В результате вражеской атаки погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию. 55-летняя работница предприятия получила ранения.

Специалисты ГСЧС также провели обследование территории на наличие других разрушений и возможных опасных остатков.

Глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник уточнил, что российский дрон-камикадзе ударил по кондитерскому цеху, повреждения получило производство пасок. Погибшим является предприниматель, приехавший за продукцией.

Напомним, 11 марта российский беспилотник попал в складские помещения логистической компании Delivery в Сумах. Это уже третья атака на этот объект за последнее время.