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Російські дрони атакували у Сумах хлібозавод, що випікав паски, одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)

хлібзавод у Сумах
Ворог атакував шахедами хлібзавод у Сумах/ДСНС

Російські війська зранку 18 квітня атакували трьома безпілотниками хлібозавод у місті Суми, унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Сумській області.

У результаті удару сталося часткове руйнування будівлі об’єкта цивільної інфраструктури (хлібзаводу).

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого. Унаслідок ворожої атаки загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. 55-річна працівниця підприємства дістала поранення.

Фото 2 — Російські дрони атакували у Сумах хлібозавод, що випікав паски, одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)

Фахівці ДСНС також провели обстеження території на наявність інших руйнувань та можливих небезпечних залишків.

Фото 3 — Російські дрони атакували у Сумах хлібозавод, що випікав паски, одна людина загинула (ФОТО, ВІДЕО)

Голова Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник уточнив, що російський дрон-камікадзе вдарив по кондитерському цеху, пошкоджень зазнало виробництво пасок. Загиблим є підприємець, який приїхав за продукцією.

Нагадаємо, 11 березня російський безпілотник влучив у складські приміщення логістичної компанії Delivery у Сумах. Це вже третя атака на цей об'єкт за останній час.

Автор:
Тетяна Бесараб