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Росіяни втретє атакували склад Delivery в Сумах (ФОТО)
11 березня близько 23:00 російський безпілотник влучив у складські приміщення логістичної компанії Delivery у Сумах. Це вже третя атака на цей об'єкт за останній час.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Уточнюється, що в наслідок атаки є втрати та пошкодження вантажу, переважно призначеного для клієнтів з Глухова та Шостки, проте обійшлося без постраждалих.
"Ми повністю компенсуємо збитки нашим клієнтам. Також нагадуємо про важливість страхування вантажу на його реальну вартість – це гарантія отримання компенсації у разі пошкодження", - наголосили в Delivery.
В компанії додали, що вже працюють над відновленням приміщення та всіх процесів, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Як зазначили в поліції Сумської області, унаслідок удару по складу сталося загоряння. На місці події працювали всі екстрені служби, зокрема рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 6 березня внаслідок російської атаки було знищено термінал "Нової пошти" у Сумах. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа. 2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.