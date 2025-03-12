- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россияне в третий раз атаковали склад Delivery в Сумах (ФОТО)
11 марта около 23:00 российский беспилотник попал в складские помещения логистической компании Delivery в Сумах. Это уже третья атака на этот объект за последнее время.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Уточняется, что в результате атаки потери и повреждения груза, преимущественно предназначенного для клиентов из Глухова и Шостки, однако обошлось без пострадавших.
"Мы полностью компенсируем убытки нашим клиентам. Также напоминаем о важности страхования груза на его реальную стоимость – это гарантия получения компенсации в случае повреждения", — отметили в Delivery.
В компании добавили, что уже работают над восстановлением помещения и всеми процессами, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
Как отметили в полиции Сумской области, в результате удара по складу произошло возгорание. На месте происшествия работали все экстренные службы, в том числе спасатели, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Напомним, 6 марта в результате российской атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в Сумах. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. 2576 посылок, находившихся на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.