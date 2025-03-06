В Сумах уничтожен терминал "Новой почты" в результате попадания дронов: сгорели посылки на 3,3 млн грн (ФОТО)

6 марта в результате российской атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в Сумах. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в терминал попали «шахеды»

"Ночью россияне атаковали дронами город: разрушен терминал "Новой почты". К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар", — говорится в сообщении.

В "Новой почте" рассказали, что 2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.

"Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали о возмещении", — подчеркнули в компании.

"Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Сум и в город из всех регионов Украины.

Дополнительную информацию об отправке можно найти в треккинге в приложении.

Удары по отделениям "Новой почты"

4 марта в результате российской атаки было уничтожено отделение "Новой почты" в Одесской области. 606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн. грн. сгорели.

Напомним, вечером 1 мая 2024 года российская армия атаковала ракетами сортировочное. депо и отделение "Новой почты" в Одесской области. Все 18 человек, которые были на смене, успели скрыться в бомбоубежище.

Однако это был далеко не единственный "прилет" по инфраструктуре "Новой почты". 21 октября 2023 года российская ракета разрушила терминал в поселке Новый Коротич Харьковской области. Тогда оккупанты заявили, что там якобы были спрятаны бронетранспортеры.

В результате этой атаки погибли шесть сотрудников "Новой почты", а еще 17 были ранены.