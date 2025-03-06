У Сумах знищено термінал "Нової пошти" внаслідок влучання дронів: згоріли відправлення на 3,3 млн грн (ФОТО)

6 березня внаслідок російської атаки було знищено термінал "Нової пошти" у Сумах. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у термінал влучили «шахеди»

"Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал "Нової пошти". На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.

У "Новій пошті" розповіли,, що 2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування", - наголосили в компанії.

Наразі "Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку.

Удари по відділенням "Нової пошти"

4 березня внаслідок російської атаки було знищено відділення "Нової пошти" на Одещині. 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн згоріли.

Нагадаємо, увечері 1 травня 2024 року російська армія атакувала ракетами сортувальне депо та відділення "Нової пошти" на Одещині. Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися у бомбосховище.

Проте, це був далеко не єдиний "приліт" по інфраструктурі "Нової пошти". 21 жовтня 2023 року російська ракета зруйнувала термінал у селищі Новий Коротич Харківської області. Тоді окупанти заявили, що там нібито були заховані бронетранспортери.

Внаслідок цієї атаки загинуло шість співробітників "Нової пошти", а ще 17 були поранені.