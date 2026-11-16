Российские дроны повредили завод производителя окон в Харьковской области: когда планируют возобновить работу

В результате атаки российских ударных беспилотников 14 ноября повреждения получило одно из производств окон компании "Экипаж" в городе Златополь Харьковской области. Предприятие планирует восстановить работу в течение двух-трех месяцев.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам CEO и совладельца компании Сергея Теплицкого, производство получило серьезные повреждения, однако среди работников пострадавших нет. Предприятие уже приняло решение восстановить завод на прежнем месте. На это планируют потратить два-три месяца.

"Повреждения очень серьезные, но главное — никто из наших людей не пострадал. Мы уже приняли следующее решение — восстанавливаем завод здесь, в городе Златополе. В кратчайшие сроки — два, максимум три месяца", — сообщил Теплицкий.

Во время возобновления производства заказы, которые должны были производить на поврежденном заводе, перенесли на другие площадки компании в Западной и Центральной Украине.

В компании отметили, что отгрузки, запланированные на понедельник, пройдут по графику. Другие заказы, которые должны были производить в Златополе, могут задержаться ориентировочно на трое суток. Для заказов с других производственных площадок сроки остаются прежними.

По словам Теплицкого, отдел продаж позвонит каждому клиенту, чьи заказы производились в Златополе, и назовет ориентировочную дату доставки по каждому заказу.

Также он обратился к поставщикам с просьбой предоставить специальные условия сотрудничества до конца зимы.

В компании пообещали еженедельно информировать партнеров о ходе возобновления производства и сроках доставки заказов в каждом регионе.

О заводе

"Экипаж" ( Ekipazh ) - украинский производитель металлопластиковых и алюминиевых окон, дверей, стеклопакетов и фасадных конструкций. Ее производственные мощности находятся в Златополе Харьковской области, Хмельницком и Броварах Киевской области.

Конструкции "Экипажа" стоят в 20 странах: от Молдовы, Польши и Румынии до Германии, Франции, Испании, США и ОАЭ.

Напомним, 16 ноября Россия атаковала объект пищевой промышленности в Днепре. Под удар попал завод по производству подсолнечного масла "Олейна". На месте попадания вспыхнул пожар.