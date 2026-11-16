Російські дрони пошкодили завод виробника вікон на Харківщині: коли планують відновити роботу

Унаслідок атаки російських ударних безпілотників 14 листопада пошкоджень зазнало одне з виробництв вікон компанії “Екіпаж” у місті Златопіль Харківської області. Підприємство планує відновити роботу протягом двох-трьох місяців.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

За словами CEO та співвласника компанії Сергія Теплицького, виробництво зазнало серйозних пошкоджень, однак серед працівників постраждалих немає. Підприємство вже ухвалило рішення відновити завод на попередньому місці. На це планують витратити два-три місяці.

"Пошкодження дуже серйозні, але головне — ніхто з наших людей не постраждав. Ми вже ухвалили наступне рішення — відновлюємо завод тут, у місті Златополі. У найкоротший термін — два, максимум три місяці", — повідомив Теплицький.

На час відновлення виробництва замовлення, які мали виготовляти на пошкодженому заводі, перенесли на інші майданчики компанії у Західній та Центральній Україні.

У компанії зазначили, що відвантаження, заплановані на понеділок, відбудуться за графіком. Інші замовлення, які мали виготовляти у Златополі, можуть затриматися орієнтовно на три доби. Для замовлень з інших виробничих майданчиків терміни залишаються незмінними.

Засловами Теплицького, відділ продажу зателефонує кожному клієнту, чиї замовлення виготовлялися у Златополі, і назве орієнтовну дату доставки по кожному замовленню.

Також він звернувся до постачальників із проханням надати спеціальні умови співпраці до кінця зими.

У компанії пообіцяли щотижня інформувати партнерів про перебіг відновлення виробництва та терміни доставки замовлень у кожному регіоні.

Про завод

"Екіпаж" (Ekipazh) — український виробник металопластикових та алюмінієвих вікон, дверей, склопакетів і фасадних конструкцій. Її виробничі потужності розташовані у Златополі Харківської області, Хмельницькому та Броварах Київської області.

Конструкції "Екіпажу" стоять у 20 країнах: від Молдови, Польщі та Румунії до Німеччини, Франції, Іспанії, США й ОАЕ.

Нагадаємо, 16 листопада Росія атакувала об’єкт харчової промисловості у Дніпрі. Під удар потрапив завод із виробництва соняшникової олії "Олейна". На місці влучання спалахнула пожежа.