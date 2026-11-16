RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Готівковий курс:

USD

46,20

46,00

EUR

51,30

51,05

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія вдарила по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна" у Дніпрі

атака
Роботу заводу "Олейна" у Дніпрі призупинили після удару росіян

Завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Як пише Dilo, про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі американської компанії Bunge, яка володіє заводом.

У компанії підтвердили, що внаслідок атак на Дніпро сьогодні, 10 вересня, вранці було пошкоджено частину заводу "Олейна".

"На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено. Ми продовжимо стежити за ситуацією та оцінювати її подальший розвиток", - додали в Bunge.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа, російські окупанти атакували підприємство харчової промисловості в місті Дніпро.

"Там зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – написав він.

Зауважимо, це не перший удар по цьому підприємству. Так, 10 вересня російський удар пошкодив у Дніпрі завод "Олейна.

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить компанії Bunge. В  результаті удару дронів на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту. 

Про Bunge

Bunge — одна з найбільших у світі агропромислових компаній та зернотрейдер.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна". 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності