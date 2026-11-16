Росія вдарила по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна" у Дніпрі

Завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Як пише Dilo, про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі американської компанії Bunge, яка володіє заводом.

У компанії підтвердили, що внаслідок атак на Дніпро сьогодні, 10 вересня, вранці було пошкоджено частину заводу "Олейна".

"На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено. Ми продовжимо стежити за ситуацією та оцінювати її подальший розвиток", - додали в Bunge.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа, російські окупанти атакували підприємство харчової промисловості в місті Дніпро.

"Там зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих з'ясовуємо", – написав він.

Зауважимо, це не перший удар по цьому підприємству. Так, 10 вересня російський удар пошкодив у Дніпрі завод "Олейна.

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить компанії Bunge. В результаті удару дронів на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту.

Про Bunge

Bunge — одна з найбільших у світі агропромислових компаній та зернотрейдер.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна".