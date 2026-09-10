Обстрілювали вже неодноразово: росіяни вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі

Російський удар 10 вересня пошкодив у Дніпрі завод "Олейна", який належить американській корпорації Bunge.

Як пише Dilo,про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Все місто бачить, що це - "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово", — написав Філатов.

Він зазначив, що підприємство належить американській корпорації Bunge, а нещодавно завод відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.

Мер заявив, що удар по підприємству має привернути увагу міжнародної спільноти.

Пізніше Філатов повідомив, що на місці удару по підприємству "Олейна" працюють комунальні служби та залучено важку техніку. Фахівці усувають пошкодження інфраструктури.

Обірвані електричні та контактні мережі планують полагодити у найближчі години. Рух громадського та приватного автотранспорту на цій ділянці дороги відновлять до вечора.

Що відомо про удар

Унаслідок російського удару по Дніпру загинули двоє людей, про що повідомили в ДСНС. За уточненими даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, поранення отримали п'ятеро осіб — серед травмованих є одна дитина.

На місці прильоту виникла пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси. Рятувальники повністю ліквідували займання.

Про Bunge

Bunge — одна з найбільших у світі агропромислових компаній та зернотрейдер.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олії. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна".

Удари по заводу

Нагадаємо, Росія систематично намагається атакувати американський бізнес в Україні. Торік удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти.

5 січня російські війська здійснили дронову атаку по Дніпру, внаслідок якої виникла пожежа та було пошкоджено цивільне підприємство, що належить компанії Bunge. В результаті удару дронів на проїжджу частину міста вилилося близько 300 тонн олії, що суттєво ускладнило рух транспорту.