Обстреливали уже неоднократно: россияне ударили по заводу "Олейна" в Днепре

Российский удар 10 сентября повредил в Днепре завод "Олейна", принадлежащий американской корпорации Bunge.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

"Весь город видит, что это - "Олейна". Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно", - написал Филатов.

Он отметил, что предприятие принадлежит американской корпорации Bunge, а недавно завод посещал американский сенатор Ричард Блюменталь.

Мэр заявил, что удар по предприятию должен привлечь внимание международного сообщества.

Позже Филатов сообщил, что на месте удара по предприятию "Олейна" работают коммунальные службы и привлечена тяжелая техника. Специалисты устраняют повреждение инфраструктуры.

Оборванные электрические и контактные сети планируют починить в ближайшие часы. Движение общественного и частного автотранспорта на этом участке возобновят дороги к вечеру.

Что известно об ударе

В результате российского удара по Днепру погибли два человека, о чем сообщили в ГСЧС. По уточненным данным Днепропетровской областной военной администрации, ранения получили пять человек — среди травмированных есть один ребенок.

На месте прилета возник пожар. Огонь охватил 12 легковых автомобилей и два микроавтобуса. Спасатели полностью ликвидировали возгорание.

О Bunge

Bunge – одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний и зернотрейдер.

В Украине Bunge работает с 2002 года и входит в лидеры экспортеров зерна и производителей подсолнечного масла. Основными активами компании в стране являются дочернее предприятие "Сантрейд", сеть элеваторов, терминал в Николаевском морском порту, а также Днепропетровский маслоэкстракционный завод, где производится популярная марка масла "Олейна".

Удары по заводу

Напомним, Россия систематически пытается атаковать американский бизнес в Украине. В прошлом году удары повредили офисы Boeing в Киеве, крупного американского производителя электроники в Закарпатье и другие объекты.

5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие, принадлежащее компании Bunge. В результате удара дронов на проезжую часть города вылилось около 300 тонн масла, что существенно усложнило движение транспорта.