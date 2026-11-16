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Россия ударила по заводу по производству подсолнечного масла "Олейна" в Днепре

атака
Работу завода "Олейна" в Днепре приостановили после удара россиян

Находящийся в центре Днепра завод по производству подсолнечного масла "Олейна" приостановил свою работу из-за российского удара.

Как пишет Dilo, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе американской компании Bunge, владеющей заводом.

В компании подтвердили, что в результате атак на Днепр сегодня, 10 сентября, утром была повреждена часть завода "Олейна".

"К счастью, ни один из работников не пострадал. Пока работа завода приостановлена. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать ее дальнейшее развитие", - добавили в Bunge.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа, российские оккупанты атаковали предприятие пищевой промышленности в городе Днепр.

"Там загорелся пожар. Информацию о пострадавших выясняем", – написал он.

Это не первый удар по этому предприятию. Так, 10 сентября российский удар повредил в Днепре завод Олейна.

5 января российские войска совершили дроновую атаку по Днепру, в результате которой возник пожар и было повреждено гражданское предприятие, принадлежащее компании Bunge. В результате удара дронов на проезжую часть города вылилось около 300 тонн масла, что существенно усложнило движение транспорта.

О Bunge

Bunge – одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний и зернотрейдер.

В Украине Bunge работает с 2002 года и входит в лидеры экспортеров зерна и производителей подсолнечного масла. Основными активами компании в стране являются дочернее предприятие "Сантрейд", сеть элеваторов, терминал в Николаевском морском порту, а также Днепропетровский маслоэкстракционный завод, где производится популярная марка масла "Олейна".  

Автор:
Светлана Манько

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