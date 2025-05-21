Российский агент среди инженеров: СБУ разоблачила предателя на оборонном заводе в Одесской области

Служба безопасности задержала инженера из Одесщины, работавшего на Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и пытавшегося похитить секретную документацию по поводу новейших разработок военной автотехники для ВСУ.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу СБУ.

СБУ разоблачила шпиона ФСБ

В результате превентивных мер в Одесской области сотрудники СБУ задержали 47-летнего местного инженера, осуществлявшего шпионскую деятельность в пользу Федеральной службы безопасности РФ. Агент устроился на стратегическое оборонное предприятие, чтобы собирать разведданные по заданию российских спецслужб.

По заданию российских спецслужб агент должен получить секретную техническую документацию по производству комплектующих к новейшим образцам военной автотехники Вооруженных сил Украины.

Впрочем, спецслужба еще на этапе вербовки установила за ним наблюдение и тщательно документировала каждый шаг фигуранта.

Следствием выяснилось, что с первого дня работы на оборонном заводе агент ФСБ пытался получить доступ к технической документации по производству запчастей для колесной техники ВСУ.

Под прикрытием инженерного поста он стремился войти в доверие к работникам, вовлеченным в производственный процесс. Также установлено, что шпион выполнял функции корректировщика.

В частности, чтобы помочь рашистам обойти систему противовоздушной обороны Одесщины, он объезжал регион и пытался выявить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских защитников.

В ходе обысков у задержанного обнаружены фотоматериалы технической документации, которую он собирался передать РФ, а также другие доказательства сотрудничества с ФСБ.

Ему объявлено подозрение – государственная измена в условиях военного положения.

Агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области и готовил экологический теракт. Главной задачей злоумышленника было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами.