Російський агент серед інженерів: СБУ викрила зрадника на оборонному заводі в Одеській області

Служба безпеки затримала інженера з Одещини, який працював на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ) та намагався викрасти секретну документацію щодо новітніх розробок військової автотехніки для ЗСУ.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ викрила шпигуна ФСБ

У результаті превентивних заходів в Одеській області співробітники СБУ затримали 47-річного місцевого інженера, який здійснював шпигунську діяльність на користь Федеральної служби безпеки РФ. Агент влаштувався на стратегічне оборонне підприємство, щоб збирати розвіддані за завданням російських спецслужб.

За завданням російських спецслужб агент мав здобути секретну технічну документацію щодо виробництва комплектуючих до новітніх зразків військової автотехніки Збройних сил України.

Втім, спецслужба ще на етапі його вербування встановила за ним спостереження і ретельно документувала кожен крок фігуранта.

Слідство з’ясувало, що від першого дня роботи на оборонному заводі агент ФСБ намагався отримати доступ до технічної документації з виробництва запчастин для колісної техніки ЗСУ.

Під прикриттям інженерної посади він прагнув увійти в довіру до працівників, залучених до виробничого процесу. Також встановлено, що шпигун виконував функції коригувальника.

Зокрема, щоб допомогти рашистам "обійти" систему протиповітряної оборони Одещини, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у затриманого виявлено фотоматеріали технічної документації, яку він збирався передати РФ, а також інші докази співпраці з ФСБ.

Йому оголошено підозру — державна зрада в умовах воєнного стану.

Агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині та готував екологічний теракт. Головним завданням зловмисника було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.