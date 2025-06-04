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Россия атаковала завод по производству биоэтанола в Сумской области: есть разрушение и разлив патоки

Завод биоэтанола в Сумской области
Завод биоэтанола в Сумской области пострадал от ночной атаки российских дронов/ОВА

В ночь на 4 июня российские дроны атаковали завод по производству биоэтанола в Лебединской общине Сумской области. В результате удара повреждены цистерны и произошел разлив патоки.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Беспилотники попали по предприятию в селе общины. В результате ударов произошел пожар. Это был завод по производству биоэтанола.

По данным ОВА, обошлось без пострадавших. Кроме помещений предприятия повреждено около 10 частных домов.

Специалисты оценивают экологические последствия. Окончательные масштабы разрушений уточняются.

Фото 2 — Россия атаковала завод по производству биоэтанола в Сумской области: есть разрушение и разлив патоки

Всего за сутки, с утра 3 июня до утра 4 июня 2025 года, российские войска совершили почти 110 обстрелов по 27 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В сутки воздушная тревога в области продолжалась 13 часов 05 минут.

Фото 3 — Россия атаковала завод по производству биоэтанола в Сумской области: есть разрушение и разлив патоки

Напомним, 1 июня 2025 года один из элеваторов агрохолдинга Prometey был полностью уничтожен в результате авиаудара российской управляемой авиабомбой (КАБ). В момент взрыва на объекте находились охранники. Оба чудом выжили: одного из них отбросило взрывной волной, другой не пострадал. Сам элеватор разрушен критически, большинство построек не подлежат восстановлению.

Автор:
Татьяна Бессараб