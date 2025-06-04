Росія атакувала завод із виробництва біоетанолу на Сумщині: є руйнування та розлив патоки

У ніч на 4 червня російські дрони атакували завод із виробництва біоетанолу в Лебединській громаді на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджено цистерни та стався розлив патоки.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа. Це був завод із виробництва біоетанолу.

За даними ОВА, обійшлося без постраждалих. Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Загалом протягом доби, з ранку 3 червня до ранку 4 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 05 хвилин.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року один із елеваторів агрохолдингу Prometey був повністю знищений внаслідок авіаудару російською керованою авіабомбою (КАБ). На момент вибуху на об'єкті перебували охоронці. Обидва дивом вижили: одного з них відкинуло вибуховою хвилею, інший не постраждав. Сам елеватор зруйнований критично, більшість споруд не підлягають відновленню.