Россия все больше зависит от импорта бензина для покрытия острого дефицита топлива на внутреннем рынке, который усугубляется системными атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В октябре морской импорт бензина в РФ достиг рекордных 390 тысяч тонн, причем каждую третью тонну поставило Марокко.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным аналитиков, Индия, активно поставлявшая горючее в Россию на пике августовского топливного кризиса, резко сократила объемы отгрузок, с июля к поставке подключилась Турция, а в октябре Россия впервые начала закупать бензин в Египте.

Кроме морских поставок, за четыре месяца РФ импортировала 600 тысяч тонн бензина из Беларуси и еще около 8 тысяч тонн из Казахстана, что, как отмечает ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия, свидетельствует о постепенном превращении России из крупного мирового экспортера нефтепродуктов в их крупного импортера.

Падение переработки и переход на низкокачественное топливо

Ситуация осложнилась в ноябре, когда новая волна атак привела к полной или частичной остановке 15 из 35 российских НПЗ, сократив мощности по переработке на 45% или примерно на 400 тысяч тонн в сутки.

По оценке старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергея Вакуленко, текущая загрузка российских НПЗ упала до 2,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже худших летних показателей в 3,3 миллиона баррелей, а собственно производство покрывает лишь 60–65%. 25–30% потребления даже с учетом импорта.

Чтобы сдержать нехватку горючего, российское правительство еще с августа разрешило нефтяным компаниям наращивать выпуск так называемого внеклассного бензина и снижать экологический стандарт с традиционного Евро-5 до Евро-2.

Такое горючее может содержать в 50 раз больше серы (500 миллиграммов на килограмм вместо 10 миллиграммов), не имеет ограничений по содержанию ароматических углеводородов и бензола, а также допускает использование токсичной присадки монометиланилина, запрещенной в большинстве стран мира из-за риска развития онкологических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что в России растет количество регионов с ограничениями на продажу горючего из-за последствий ударов по НПЗ. Пензенская область стала тринадцатым регионом РФ, где в ноябре ввели лимиты на АЗС, разрешив покупать на одно транспортное средство не более 50 литров бензина или 200 литров другого вида горючего.