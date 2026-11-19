Росія дедалі більше залежить від імпорту бензину для покриття гострого дефіциту пального на внутрішньому ринку, який поглиблюється внаслідок системних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи. У жовтні морський імпорт бензину до РФ сягнув рекордних 390 тисяч тонн, причому кожну третю тонну поставило Марокко.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними аналітиків, Індія, яка активно постачала пальне до Росії на піку серпневої паливної кризи, різко скоротила обсяги відвантажень, натомість із липня до постачання підключилася Туреччина, а в жовтні Росія вперше почала закуповувати бензин у Єгипті.

Крім морських поставок, за чотири місяці РФ імпортувала 600 тисяч тонн бензину з Білорусі та ще близько 8 тисяч тонн із Казахстану, що, як зазначає провідний аналітик Kpler Суміт Рітоліа, свідчить про поступове перетворення Росії з великого світового експортера нафтопродуктів на їхнього значного імпортера.

Падіння переробки та перехід на низькоякісне пальне

Ситуація ускладнилася в листопаді, коли нова хвиля атак призвела до повної або часткової зупинки 15 із 35 російських НПЗ, скоротивши потужності з переробки на 45%, або приблизно на 400 тисяч тонн на добу.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергія Вакуленка, поточне завантаження російських НПЗ впало до 2,7 мільйона барелів на добу, що нижче за найгірші літні показники у 3,3 мільйона барелів, а власне виробництво покриває лише 60–65% попиту на бензин, залишаючи дефіцит на рівні 25–30% споживання навіть з урахуванням імпорту.

Щоб стримати нестачу пального, російський уряд іще із серпня дозволив нафтовим компаніям нарощувати випуск так званого позакласового бензину та знижувати екологічний стандарт із традиційного "Євро-5" до "Євро-2".

Таке пальне може містити в 50 разів більше сірки (500 міліграмів на кілограм замість 10 міліграмів), не має обмежень щодо вмісту ароматичних вуглеводнів і бензолу, а також допускає використання токсичної присадки монометиланіліну, забороненої в більшості країн світу через ризик розвитку онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії зростає кількість регіонів із обмеженнями на продаж пального через наслідки ударів по НПЗ. Пензенська область стала тринадцятим регіоном РФ, де в листопаді запровадили ліміти на АЗС, дозволивши купувати на один транспортний засіб не більше 50 літрів бензину або 200 літрів іншого виду пального.