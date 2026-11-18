Влада Росії закликала нафтові компанії збільшити випуск бензину за рахунок зниження стандартів палива, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому після ударів українських дронів по російським нафтопереробним заводам.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на пресслужбу російського уряду.

Зазначається, що випуск додаткових обсягів „позакласового“ палива» був позначений як пріоритетне завдання на нараді, яку провів віце-прем'єр Олександр Новак. Як повідомляє прес-служба уряду, він також доручив продовжувати закупівлі бензину за кордоном, які РФ розпочала влітку на піку паливної кризи, а також максимально швидко ремонтувати пошкоджені нафтозаводи.

Випускати і закуповувати позакласовий бензин — тобто такий, що має стандарт нижче за «Євро-5», російський уряд дозволив у серпні. Щоб збільшити виробництво палива, НПЗ отримали добро на зниження стандартів аж до Євро-2, яке було заборонено в Росії ще у 2013 році.

На відміну від «Євро-5», який було введено в Росії 10 років тому, бензин «Євро-2» може містити в 50 разів більше сірки — 500 мг/кг сірки замість 10 мг/кг. У ньому також не нормується вміст ароматичних вуглеводнів, у тому числі бензолу, а також допускається застосування монометиланіліну - октанопідвищуючої присадки. Через високу токсичність та ризики онкології вона заборонена в більшості країн світу, а в Росії застосовувалася до 2016 року.

Згідно з постановою Міненерго, випуск та реалізація бензинів екологічних класів К2, К3 та К4 (відповідають стандартам Євро-2, Євро-3 та Євро-4) дозволені до 1 липня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії продажі бензину впали на третину після українських атак на НПЗ. Тоді російські нафтові компанії скоротили оптову реалізацію пального після того, як за два тижні ударів зазнали щонайменше 10 нафтопереробних заводів, серед яких були п'ять найбільших підприємств галузі.

Загальний обсяг нафтопереробки в Росії, за оцінками аналітиків, опустився до 3,7 млн ​​барелів на добу, що на третину нижче за нормальний довоєнний рівень.

При цьому українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.