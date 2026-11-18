Власти России призвали нефтяные компании увеличить выпуск бензина за счет снижения стандартов топлива во избежание дефицита на внутреннем после ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Отмечается, что выпуск дополнительных объемов "внеклассового" топлива был обозначен как приоритетное задание на совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Как сообщает пресс-служба правительства, оно также поручило продолжать закупки бензина за рубежом, которые РФ начала летом на пике топливного кризиса, а также максимально быстро ремонтировать поврежденные нефтезаводы.

Выпускать и закупать внеклассовый бензин — то есть имеющий стандарт ниже «Евро-5», российское правительство разрешило в августе. Чтобы увеличить производство топлива, НПЗ получили добро на снижение стандартов вплоть до Евро-2, запрещенного в России еще в 2013 году.

В отличие от «Евро-5», введенного в России 10 лет назад, бензин «Евро-2» может содержать в 50 раз больше серы — 500 мг/кг серы вместо 10 мг/кг. В нем также не нормируется содержание ароматических углеводородов, в том числе бензола, а также допускается применение монометиланилина – октаноповышающей присадки. Из-за высокой токсичности и рисков онкологии она запрещена в большинстве стран мира, а в России применялась до 2016 года.

Согласно постановлению Минэнерго выпуск и реализация бензинов экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) разрешены до 1 июля 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в России продажи бензина упали на треть после украинских атак на НПЗ. Тогда российские нефтяные компании сократили оптовую реализацию горючего после того, как за две недели удары получили по меньшей мере 10 нефтеперерабатывающих заводов, среди которых было пять крупнейших предприятий отрасли.

Общий объем нефтепереработки в России, по оценкам аналитиков, опустился до 3,7 млн ​​баррелей в сутки, что на треть ниже нормального довоенного уровня.

При этом украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти.

Ноябрьская кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам привела к фактической остановке работы трех крупных предприятий, обеспечивающих горючим Москву и область. В настоящее время единственным действующим заводом в регионе остается Московский НПЗ "Газпромнефти", но и он после июльской атаки работает всего на 70% мощности — перерабатывает около 168 тысяч баррелей в сутки из 240 тысяч.