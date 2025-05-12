Рост депозитов в апреле: вклады украинцев прибавили 3,3%, предприятий — 1,5%

Банковская система Украины продолжает получать стабильное финансирование клиентов, что поддерживает развитие кредитования экономики. За апрель объем гривневых депозитов физических лиц вырос на 3,3%, а юридических – на 1,5%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные цифры

С начала года объемы гривневых средств населения на банковских счетах выросли на 3,8%, а бизнеса – на 0,6%, согласно оперативным данным.

По состоянию на начало мая общая сумма гривневых средств клиентов в банках превысила 1,9 триллиона гривен – это вдвое больше, чем было зафиксировано до начала полномасштабного вторжения.

Банки и дальше с большим запасом выполняют требования по краткосрочной и долгосрочной ликвидности, имея достаточное количество высококачественных ликвидных активов.

Поэтому в этом году наблюдается тенденция, характерная и для довоенного периода, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов увеличиваются в конце года и уменьшаются в начале следующего. Однако это уменьшение быстро компенсируется и не оказывает существенного влияния на ликвидность банковской системы.

Ранее сообщалось, что украинская банковская система продолжает демонстрировать стабильную работу и сохранять доверие клиентов даже в условиях продолжающейся войны. По итогам первого квартала 2025 года объем гривневых средств на счетах физических лиц вырос на 0,6%.