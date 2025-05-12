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Зростання депозитів у квітні: вклади українців додали 3,3%, підприємств — 1,5%

вклади
Банківська система демонструє зростання депозитів. / Freepik

Банківська система України продовжує отримувати стабільне фінансування від клієнтів, що підтримує розвиток кредитування економіки. За квітень обсяг гривневих депозитів фізичних осіб зріс на 3,3%, а юридичних – на 1,5%.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Основні цифри

Від початку року обсяги гривневих коштів населення на банківських рахунках зросли на 3,8%, а бізнесу — на 0,6%, згідно з оперативними даними.

Станом на початок травня загальна сума гривневих коштів клієнтів у банках перевищила 1,9 трильйона гривень — це вдвічі більше, ніж було зафіксовано до початку повномасштабного вторгнення.

Банки й надалі з великим запасом виконують вимоги щодо короткострокової та довгострокової ліквідності, маючи достатню кількість високоякісних ліквідних активів.

Тому в цьому році спостерігається тенденція, яка була характерна й для довоєнного періоду, коли через сезонні фактори надходження на рахунки клієнтів збільшуються наприкінці року та зменшуються на початку наступного. Проте це зменшення швидко компенсується і не має суттєвого впливу на ліквідність банківської системи.

Раніше повідомлялось, що українська банківська система продовжує демонструвати стабільну роботу та зберігати довіру клієнтів, навіть в умовах триваючої війни. За підсумками першого кварталу 2025 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб зріс на 0,6%.

Автор:
Ольга Опенько